Scout24 Aktie News: Scout24 macht am Nachmittag Boden gut

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Scout24. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 96,90 EUR zu.

Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 96,90 EUR. Im Tageshoch stieg die Scout24-Aktie bis auf 97,85 EUR. Bei 96,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 18.825 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 102,60 EUR erreichte der Titel am 05.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,88 Prozent hinzugewinnen. Am 20.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 64,45 EUR ab. Abschläge von 33,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,47 EUR. Im Vorjahr hatte Scout24 1,32 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 94,95 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Scout24 am 25.03.2021. In Sachen EPS wurden 0,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 30.04.2026 dürfte Scout24 die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,27 EUR je Scout24-Aktie.

