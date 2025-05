Scout24 Aktie News: Scout24 gewinnt am Freitagvormittag an Boden

Scout24 im Blick

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Scout24-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 119,20 EUR.

Das Papier von Scout24 konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 119,20 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Scout24-Aktie sogar auf 119,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 119,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 998 Scout24-Aktien den Besitzer.

Bei 119,60 EUR erreichte der Titel am 26.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 65,90 EUR am 20.08.2024. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 80,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,32 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,46 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 109,93 EUR aus.

Am 25.03.2021 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 07.08.2025 erwartet. Scout24 dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 3,28 EUR in den Büchern stehen haben wird.

