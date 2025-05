Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag mit Kurseinbußen

Kurs der Scout24

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 118,30 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 118,30 EUR. Die Abwärtsbewegung der Scout24-Aktie ging bis auf 117,20 EUR. Mit einem Wert von 119,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 17.856 Scout24-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 119,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.05.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,90 EUR. Dieser Wert wurde am 20.08.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 44,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Scout24-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,32 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,46 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 109,93 EUR je Scout24-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Scout24 am 25.03.2021. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,50 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,50 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 06.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,28 EUR je Scout24-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel hätte eine Investition in Scout24 von vor 3 Jahren abgeworfen

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Scout24 von vor einem Jahr verdient

Scout24-Aktie in Grün: Scout24 nun erstmals bester DAX-Aufstiegskandidat