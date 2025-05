Scout24 Aktie News: Scout24 präsentiert sich am Vormittag stärker

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Scout24. Zuletzt konnte die Aktie von Scout24 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 118,80 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für das Scout24-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 118,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Scout24-Aktie sogar auf 119,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 119,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.227 Scout24-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.05.2025 auf bis zu 119,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 0,67 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 20.08.2024 auf bis zu 65,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 44,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 1,32 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,47 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 109,93 EUR.

Am 25.03.2021 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 31.12.2020 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,50 EUR je Aktie erzielt worden. Scout24 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 91,20 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 07.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 06.08.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,28 EUR je Aktie belaufen.

