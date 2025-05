Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Scout24 nach Zahlen zum ersten Quartal von 110 auf 118 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zunahme der Zahl von Abonnenten habe positiv überrascht, schrieb Gerhard Orgonas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Umsatz und operativem Ergebnis habe der Betreiber von Internetportalen die Erwartungen leicht übertroffen./rob/bek/gl

