Scout24 Aktie News: Scout24 zieht am Freitagnachmittag an

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Scout24. Zuletzt konnte die Aktie von Scout24 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 116,40 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:48 Uhr 0,7 Prozent auf 116,40 EUR. Die Scout24-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 117,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 115,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 100.926 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 05.06.2025 markierte das Papier bei 122,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 4,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,90 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Scout24-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,46 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 109,93 EUR.

Am 25.03.2021 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2020 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,50 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,50 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 06.08.2026.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,28 EUR je Aktie.

