Scout24 Aktie News: Scout24 am Donnerstagvormittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Scout24. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 116,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 116,40 EUR. In der Spitze büßte die Scout24-Aktie bis auf 116,30 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 116,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.395 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 122,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 5,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.08.2024 (65,90 EUR). Abschläge von 43,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Scout24-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,32 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,46 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 109,93 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Scout24 ein EPS von 0,50 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Scout24 am 07.08.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Scout24 rechnen Experten am 06.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,28 EUR je Scout24-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Papier Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Scout24 von vor einem Jahr verdient

MDAX-Wert Scout24-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Scout24-Aktionäre freuen

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 5 Jahren abgeworfen