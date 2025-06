Scout24 Aktie News: Scout24 legt am Freitagmittag zu

Blick auf Scout24-Kurs

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 116,70 EUR.

Um 11:45 Uhr sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 116,70 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Scout24-Aktie bisher bei 116,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 115,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.032 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 122,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,80 Prozent hinzugewinnen. Am 20.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,90 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 43,53 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Scout24 seine Aktionäre 2024 mit 1,32 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,46 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 109,93 EUR.

Am 25.03.2021 hat Scout24 die Kennzahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Scout24 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,50 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 06.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,28 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

