Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Scout24 gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 80,25 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Scout24-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 80,25 EUR ab. Die Scout24-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 79,65 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 80,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18.296 Scout24-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 80,80 EUR erreichte der Titel am 18.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Scout24-Aktie somit 0,68 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,20 EUR ab. Mit Abgaben von 31,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Scout24 seine Aktionäre 2023 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,24 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 79,49 EUR an.

Am 25.03.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Scout24 ein EPS von 0,50 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Scout24 mit einem Umsatz von insgesamt 91,20 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 31.10.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 30.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Scout24.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 2,72 EUR im Jahr 2024 aus.

