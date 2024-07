Scout24 Aktie News: Scout24 verteuert sich am Dienstagvormittag

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Scout24. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 73,70 EUR zu.

Um 09:06 Uhr ging es für das Scout24-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 73,70 EUR. Kurzfristig markierte die Scout24-Aktie bei 73,95 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 73,95 EUR. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 217 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.07.2024 auf bis zu 74,15 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie. Am 01.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Scout24-Aktie 25,10 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Scout24-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,27 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Scout24 1,20 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 78,73 EUR aus.

Am 25.03.2021 lud Scout24 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Das EPS belief sich auf 0,50 EUR gegenüber 0,50 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Scout24 am 08.08.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.08.2025 erwartet.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,84 EUR je Aktie.

