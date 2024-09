Scout24 Aktie News: Scout24 macht am Mittag Boden gut

Blick auf Scout24-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Scout24. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 77,00 EUR zu.

Um 11:46 Uhr stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 77,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Scout24-Aktie bei 77,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 76,75 EUR. Zuletzt wechselten 17.330 Scout24-Aktien den Besitzer.

Bei 77,10 EUR erreichte der Titel am 23.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 0,13 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,20 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Scout24-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,22 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 79,49 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Scout24 am 25.03.2021 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,50 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,50 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 91,20 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.10.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 30.10.2025.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,70 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

