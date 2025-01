Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag im Minusbereich

Scout24 im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Scout24-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 91,10 EUR.

Der Scout24-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 91,10 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Scout24-Aktie bis auf 90,25 EUR. Mit einem Wert von 91,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 31.696 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 93,55 EUR erreichte der Titel am 23.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Bei 61,76 EUR fiel das Papier am 09.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 32,21 Prozent würde die Scout24-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Scout24-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,22 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 86,34 EUR je Scout24-Aktie an.

Am 25.03.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Scout24 am 27.02.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Scout24 rechnen Experten am 03.03.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,74 EUR je Scout24-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX beginnt Handel in der Gewinnzone

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Scout24-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX fällt letztendlich zurück