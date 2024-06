Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag billiger

Blick auf Scout24-Kurs

Die Aktie von Scout24 gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 70,85 EUR.

Der Scout24-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 70,85 EUR. In der Spitze fiel die Scout24-Aktie bis auf 70,85 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 71,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 8.084 Scout24-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 73,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.05.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 3,67 Prozent zulegen. Am 11.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 53,28 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Scout24-Aktie 24,80 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,27 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 78,73 EUR für die Scout24-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 25.03.2021. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,84 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

