Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 80,25 EUR ab.

Das Papier von Scout24 befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 80,25 EUR ab. In der Spitze fiel die Scout24-Aktie bis auf 79,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 80,15 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.134 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 23.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 81,90 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,06 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 55,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 45,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Scout24-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,24 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 79,49 EUR für die Scout24-Aktie.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,50 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Scout24 91,20 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 91,20 Mio. EUR umgesetzt worden.

Am 31.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 30.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,72 EUR fest.

