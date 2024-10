Scout24 Aktie News: Scout24 verzeichnet am Donnerstagvormittag Verluste

Blick auf Scout24-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 80,15 EUR abwärts.

Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr um 0,4 Prozent auf 80,15 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Scout24-Aktie bei 80,15 EUR. Bei 80,15 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 231 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 81,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 2,18 Prozent wieder erreichen. Am 01.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 55,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 31,13 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten Scout24-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,24 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 79,49 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Scout24 veröffentlichte am 25.03.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel. Scout24 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,50 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 91,20 Mio. EUR gegenüber 91,20 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 31.10.2024 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Am 30.10.2025 wird Scout24 schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,72 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

