Scout24 Aktie News: Scout24 am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Scout24-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 80,20 EUR.

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:46 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 80,20 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Scout24-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 79,30 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 80,00 EUR. Bisher wurden heute 22.595 Scout24-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.10.2024 bei 81,90 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 2,12 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2023 Kursverluste bis auf 55,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,17 Prozent.

Nach 1,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,24 EUR je Scout24-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 79,49 EUR aus.

Scout24 gewährte am 25.03.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 31.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 30.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 2,72 EUR in den Büchern stehen haben wird.

