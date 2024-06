Scout24 Aktie News: Scout24 verteidigt Stellung am Vormittag

Kursverlauf

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Scout24. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Scout24-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 71,35 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:04 Uhr bei der Scout24-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 71,35 EUR. Die Scout24-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 71,70 EUR. Die Abwärtsbewegung der Scout24-Aktie ging bis auf 71,35 EUR. Bei 71,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.176 Scout24-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 73,45 EUR erreichte der Titel am 23.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 53,28 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,27 EUR. Im Vorjahr erhielten Scout24-Aktionäre 1,20 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 78,73 EUR aus.

Am 25.03.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,50 EUR. Im letzten Jahr hatte Scout24 einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie eingefahren. Scout24 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 91,20 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Scout24 am 08.08.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 2,84 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

