Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag ohne große Veränderung

Die Aktie von Scout24 zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 78,40 EUR bewegte sich die Scout24-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der Scout24-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 78,40 EUR. Der Kurs der Scout24-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 78,90 EUR zu. In der Spitze büßte die Scout24-Aktie bis auf 78,10 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 78,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 27.736 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 26.09.2024 markierte das Papier bei 78,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 01.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 55,20 EUR. Mit einem Kursverlust von 29,59 Prozent würde die Scout24-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Scout24-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,22 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 79,49 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 25.03.2021. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,50 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Scout24 mit einem Umsatz von insgesamt 91,20 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Scout24-Bilanz für Q3 2024 wird am 31.10.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 30.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Scout24.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,70 EUR fest.

