Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Montagnachmittag nahe Vortagesschluss

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Scout24. Im XETRA-Handel kam die Scout24-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 91,70 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Scout24-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:53 Uhr bei 91,70 EUR. Bei 91,70 EUR erreichte die Scout24-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die Scout24-Aktie bis auf 90,55 EUR. Bei 91,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 28.048 Scout24-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (93,55 EUR) erklomm das Papier am 23.01.2025. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 1,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 61,76 EUR fiel das Papier am 09.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 32,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,22 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 86,34 EUR je Scout24-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Scout24 am 25.03.2021. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 27.02.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 03.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,74 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

