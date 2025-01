Scout24 Aktie News: Scout24 büßt am Vormittag ein

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Scout24 gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Scout24-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 91,05 EUR.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 93,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.02.2024 bei 61,76 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,22 EUR. Im Vorjahr erhielten Scout24-Aktionäre 1,20 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 86,34 EUR je Scout24-Aktie aus.

Scout24 veröffentlichte am 25.03.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 91,20 Mio. EUR gelegen.

Voraussichtlich am 27.02.2025 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Scout24 rechnen Experten am 03.03.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 2,74 EUR im Jahr 2024 aus.

