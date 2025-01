Scout24 Aktie News: Scout24 gibt am Vormittag ab

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Scout24. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 92,05 EUR.

Der Scout24-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 92,05 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Scout24-Aktie bis auf 92,05 EUR. Bei 92,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 14.644 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 23.01.2025 markierte das Papier bei 93,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 1,63 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 09.02.2024 auf bis zu 61,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 49,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Scout24-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,22 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 86,34 EUR an.

Am 25.03.2021 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2020 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,50 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,50 EUR je Aktie erzielt worden. Scout24 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 91,20 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 27.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden. Am 03.03.2026 wird Scout24 schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,74 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

