Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag mit Einbußen

Um 07:32 Uhr fiel die Scout24-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 57,96 EUR ab.

Bei 73,00 EUR markierte der Titel am 15.07.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 20,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.02.2022 (47,92 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 70,79 EUR.

Am 01.03.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,36 EUR. Im letzten Jahr hatte Scout24 einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 101,90 EUR, während im Vorjahreszeitraum 91,20 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2022 dürfte Scout24 am 03.05.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2023 rechnen Experten am 10.05.2023.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2023 2,03 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

