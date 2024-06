Scout24 Aktie News: Scout24 am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 71,45 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Die Scout24-Aktie musste um 15:50 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 71,45 EUR. Die Scout24-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 67,40 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 67,50 EUR. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 36.451 Aktien.

Am 23.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 73,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 11.07.2023 Kursverluste bis auf 53,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,27 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 78,73 EUR.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,50 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 91,20 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.08.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 07.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2024 2,84 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Börse Frankfurt: MDAX zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX präsentiert sich nachmittags leichter

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Scout24 von vor 3 Jahren abgeworfen