Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittwochmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Scout24 zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Scout24 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 68,45 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 68,45 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Scout24-Aktie bisher bei 68,75 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 68,75 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.620 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 74,15 EUR markierte der Titel am 22.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,33 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.11.2023 bei 55,20 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Scout24-Aktie 19,36 Prozent sinken.

Scout24-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,23 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 79,39 EUR an.

Scout24 gewährte am 25.03.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Scout24 91,20 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 91,20 Mio. EUR umgesetzt worden.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 31.10.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 30.10.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 2,71 EUR in den Büchern stehen haben wird.

