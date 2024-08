Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag gefragt

Kursverlauf

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Scout24-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 68,45 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Scout24-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 68,45 EUR. Bei 68,45 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 68,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.304 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 22.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 74,15 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 8,33 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.11.2023 bei 55,20 EUR. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 19,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,23 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 79,39 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 25.03.2021 vor. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 91,20 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.10.2024 terminiert. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 30.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,71 EUR fest.

