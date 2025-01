Scout24 Aktie News: Scout24 verteuert sich am Nachmittag

So bewegt sich Scout24

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Scout24. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 94,00 EUR zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Scout24-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 94,00 EUR. Kurzfristig markierte die Scout24-Aktie bei 94,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 92,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 37.447 Scout24-Aktien.

Bei 94,30 EUR markierte der Titel am 30.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 0,32 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 61,76 EUR am 09.02.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Scout24-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,22 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 86,34 EUR an.

Am 25.03.2021 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 27.02.2025 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 03.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Scout24.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,74 EUR je Scout24-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

