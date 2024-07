Scout24 Aktie News: Scout24 gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Scout24. Das Papier von Scout24 legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 72,70 EUR.

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 72,70 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Scout24-Aktie sogar auf 72,75 EUR. Bei 71,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.496 Scout24-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.07.2024 bei 74,15 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,99 Prozent hinzugewinnen. Bei 55,20 EUR fiel das Papier am 01.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 24,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Scout24 seine Aktionäre 2023 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,27 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 78,73 EUR aus.

Scout24 gewährte am 25.03.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,50 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,50 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Scout24 am 08.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 07.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Scout24.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,84 EUR je Scout24-Aktie.

