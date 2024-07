Scout24 Aktie News: Scout24 behauptet sich am Vormittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Scout24 zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Die Scout24-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 72,00 EUR.

Die Scout24-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:05 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 72,00 EUR. Die Scout24-Aktie zog in der Spitze bis auf 72,15 EUR an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Scout24-Aktie bisher bei 71,95 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 71,95 EUR. Bisher wurden heute 367 Scout24-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.07.2024 auf bis zu 74,15 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 2,99 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 55,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.11.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 23,33 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten Scout24-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,27 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Scout24-Aktie wird bei 78,73 EUR angegeben.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 07.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2024 2,84 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

