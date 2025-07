Scout24 Aktie News: Scout24 wird am Mittwochmittag ausgebremst

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 118,50 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Der Scout24-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:46 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 118,50 EUR. Das Tagestief markierte die Scout24-Aktie bei 118,40 EUR. Bei 119,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.483 Scout24-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.07.2025 auf bis zu 122,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,39 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 1,32 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,43 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 112,03 EUR je Scout24-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 25.03.2021. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,73 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 91,20 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Scout24 rechnen Experten am 06.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,29 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Papier Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Scout24 von vor 5 Jahren verdient

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scout24-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Scout24-Investment von vor einem Jahr verdient