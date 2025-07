Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag stabil

Blick auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Scout24. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Scout24-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 119,40 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:05 Uhr die Scout24-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 119,40 EUR. Der Kurs der Scout24-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 119,50 EUR zu. Im Tief verlor die Scout24-Aktie bis auf 119,20 EUR. Bei 119,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 504 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 122,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,90 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 44,81 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Scout24-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,43 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Scout24 1,32 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 112,03 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 25.03.2021 vor. Es stand ein EPS von 0,73 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,73 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Scout24 im vergangenen Quartal 91,20 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Scout24 91,20 Mio. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Scout24 am 07.08.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 06.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Scout24 im Jahr 2025 3,29 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

