Sdm SE-Aktie: Eigengeschäft von Führungskraft gemeldet

Für den 17.10.2022 wurde bei sdm SE ein Insiderdeal gemeldet. Offiziell gemeldet wurde die Transaktion am 20.10.2022. Am 17.10.2022 baute Reisinger, Oliver, Vorstand, sein Depot um 190 Aktien aus. Reisinger, Oliver bezahlte 3,96 EUR je Anteilsschein. Die sdm SE-Aktie konnte am Ausführungstag im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,30 Prozent auf 3,84 EUR.

Die sdm SE-Aktie konnte am Veröffentlichungstag der BaFin-Info im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 10,00 Prozent auf 3,96 EUR. In der Summe wechselten via FSE 6.000 sdm SE-Aktien den Besitzer.

Zuvor wurden von der Führungskraft am 17.10.2022 sdm SE-Anteile gehandelt. Bei einem Kurs von 3,96 EUR stockte die Führungsperson das eigene Depot um 1.002 sdm SE-Aktien auf.

Redaktion finanzen.net