Hohe Transportpreise beflügeln Ergebnis von Hapag-Lloyd - Aktie dennoch weit im Minus

Die Transportpreise seien dank einer sehr starken Nachfrage nach Exportgütern aus dem asiatischen Raum deutlich gestiegen, teilte das Unternehmen am Dienstag bei der Veröffentlichung der vorläufigen Jahreszahlen für 2021 in Hamburg mit. Die Störungen in den Lieferketten hätten allerdings auch die Aufwendungen deutlich nach oben getrieben.

Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) von Hapag-Lloyd sprang im vergangenen Jahr auf rund 9,4 Milliarden Euro in die Höhe. Das ist mehr als siebenmal so viel wie im Vorjahr. Der Umsatz legte um fast drei Viertel auf 22,3 Milliarden Euro zu. Dabei legte die Zahl der beförderten Container nur leicht zu, doch die Transportpreise stiegen um fast 80 Prozent.

Einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr will Hapag-Lloyd bei der Vorlage der testierten Geschäftszahlen am 10. März vorlegen. Das Hamburger Unternehmen gehört mit einer Flotte von 257 Containerschiffen weltweit zu den größten Linienreedereien.

Nach der jüngsten Erholung haben Aktien von Hapag-Lloyd den Marsch in Richtung Jahreshoch am Dienstag zunächst aufgegeben. Auf XETRA veliert die Hapag-Lloyd-Aktie zeitweise 2,58 Prozent auf 256,80 Euro. Binnen weniger Tage hatten sie sich bis zum Vortag um mehr als 14 Prozent von ihrem Vierwochentief erholt.

Analyst Patrick Creuset von Goldman Sachs sah die Eckzahlen für 2021 im erwarteten Rahmen. Er rechnet damit, dass die günstigen Verknappungseffekte für die Branche durch die Corona-Krise 2022 noch stützen. 2023/24 rechnet er aber mit einem deutlich ungünstigeren Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage. Guido Hoymann von Metzler geht derweil schon im laufenden Jahr von einer schrittweisen Normalisierung nach dem Boom aus. Beide Experten votieren mit "Sell" für Hapag-Papiere.

/lew/stw/eas

HAMBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: Hapag-Lloyd