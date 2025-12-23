DAX24.286 ±0,0%Est505.734 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,57 -0,1%Nas23.429 +0,5%Bitcoin74.233 -1,3%Euro1,1787 +0,2%Öl62,14 +0,2%Gold4.488 +1,0%
Selenskyj: Gespräche für Beendigung des Krieges fortsetzen

23.12.25 13:56 Uhr

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht nach den jüngsten Verhandlungen in den USA zur Beendigung des russischen Angriffskrieges weiteren Gesprächsbedarf. "Wir warten auf die Fortsetzung des Dialogs mit Amerika", teilte er nach einem Treffen mit dem Sekretär des Nationalen Rates für Sicherheit und Verteidigung, Rustem Umjerow, und Generalstabschef Andrij Hnatow mit. Die beiden hatten am Wochenende in den USA mit dem amerikanischen Ukraine-Chefunterhändler Steve Witkoff konstruktive Gespräche geführt, wie die Seiten mitgeteilt hatten.

Nach Darstellung Selenskyjs wurden auf Grundlage der Ergebnisse der Treffen mehrere Dokumententwürfe vorbereitet. Dabei gehe es um Sicherheitsgarantien für die Ukraine, um den Wiederaufbau des Landes und um den grundlegenden Rahmen für die Beendigung dieses Krieges. Konkret wurde der Präsident nicht. Er teilte aber Telegram mit: "Jede Verhandlungsrunde und jedes Treffen trägt zur Sicherung der ukrainischen Interessen bei, und genauso konstruktiv werden wir diese Arbeit fortsetzen."

Zugleich dankte Selenskyj auch den europäischen Partnern für ihre Unterstützung bei den Verhandlungen. Es sei wichtig, dass es parallel zur Diplomatie und der Unterstützung für die Ukraine auch weiter Druck auf Russland gebe.

In den USA hatte es am Wochenende auch ein Treffen Witkoffs mit dem Kreml-Beauftragten Kirill Dmitrijew geben, das beiden Seiten ebenfalls als konstruktiv bezeichneten. Über konkrete Ergebnisse wurde nichts bekannt. Dmitrijew sollte nach Kremlangaben zeitnah auch den russischen Präsidenten Wladimir Putin über den Verlauf der Gespräche in Miami informieren. Eine Einigung auf einen Waffenstillstand ist bisher nicht in Sicht./mau/DP/nas