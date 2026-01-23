DAX24.901 +0,2%Est505.948 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,77 -1,4%Nas23.501 +0,3%Bitcoin74.649 -1,0%Euro1,1823 ±0,0%Öl65,88 +2,3%Gold4.982 +0,9%
Heute im Fokus
US-Börsen schlossen uneinheitlich -- DAX geht etwas höher ins Wochenende -- CSG mit Mega-IPO -- Intel, Microsoft, Lufthansa, Plug Power, VW, DroneShield, Rüstungsaktien, Alibaba, Novo Nordisk im Fokus
Selenskyj lobt konstruktive Verhandlungen in Abu Dhabi

25.01.26 10:19 Uhr

ABU DHABI (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die trilateralen Verhandlungen zwischen Washington, Moskau und Kiew über ein Ende des russischen Kriegs in seinem Land als konstruktiv gelobt. Es seien viele Themen besprochen worden bei dem ersten Treffen der beiden Kriegsgegner seit längerer Zeit, schrieb er in sozialen Netzwerken. Er erwarte nun den genauen Bericht der ukrainischen Delegation nach ihrer Rückkehr.

Das weitere Vorgehen werde auf Ebene der Staats- und Regierungschefs entschieden. Die an den Verhandlungen beteiligten "Militärs haben eine Liste von Themen für ein mögliches neues Treffen erstellt." Dieses könne bei entsprechendem Willen schon in der kommenden Woche stattfinden - Kiew sei dazu bereit, betonte er.

In Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, haben sich mit den USA als Vermittler am Tisch erstmals seit Monaten wieder russische und ukrainische Unterhändler auf offizieller Ebene getroffen. Ergebnisse wurden nach den zweitägigen Gesprächen nicht verkündet. Allerdings zeigten sich beide Konfliktparteien mit dem Fortgang der Gespräche zufrieden.

Der im Februar 2022 von Kremlchef Wladimir Putin begonnene Krieg pausiert derweil nicht. Auch in der Nacht zum Samstag gab es wieder schwere russische Angriffe auf die Ukraine, bei der mindestens ein Mensch getötet und Dutzende Zivilisten verletzt wurden. Das russische Außenministerium seinerseits hat Kiew vorgeworfen, mit dem Beschuss eines Krankenwagens in dem von russischem Militär besetzten Teil der ukrainischen Region Cherson den Friedensprozess zu torpedieren./bal/DP/zb