Selenskyj: Mehr Unterstützung in der Luftabwehr nötig

24.09.25 06:05 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat neue internationale Anstrengungen zur Luftabwehr gegen russische Angriffe in seinem Land angemahnt. "Wir schaffen heute mit Großbritannien, Frankreich und bereits mehr als 30 anderen Nationen eine Koalition der Willigen und eine neue Sicherheitsarchitektur", sagte Selenskyj im UN-Sicherheitsrat in New York. "Und wir zählen auf die Vereinigten Staaten als Absicherung."

Selenskyj sagte, dass es Sicherheitsgarantien geben müsse, die Russland nicht überwinden kann. Ein Beispiel dafür sei eine bessere Luftabwehr. "Wenn wir unseren Luftraum stärken und mit einem gemeinsamen System gegen russische Raketen und Drohnen abriegeln könnten, dann wäre Russland gezwungen, die Luftangriffe einzustellen", sagte Selenskyj.

Der Sicherheitsrat war zu einer Dringlichkeitssitzung zum Krieg in der Ukraine zusammengekommen. Selenskyj hatte in seine Rede anfangs eingeräumt, dass er immer wieder neu um Unterstützung seines Landes werben müsse und das weltweite Interesse an dem Krieg in der Ukraine abnehme.

Am Rande der UN-Sitzungswoche hatte US-Präsident Donald Trump eine neue Haltung im Ukrainekonflikt verkündet. Er glaube, das Land sei in der Lage, mithilfe westlicher Verbündeter sein Staatsgebiet vom russischen Aggressor zurückzuerobern. Russland bezeichnete er als schwach. Konkrete US-Maßnahmen zur militärischen Unterstützung der Ukraine versprach der Präsident keine./cfa/DP/zb