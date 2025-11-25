DAX23.460 +1,0%Est505.572 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,87 -1,3%Nas22.814 -0,3%Bitcoin75.269 -1,7%Euro1,1557 +0,3%Öl62,07 -2,1%Gold4.138 ±0,0%
Selenskyj und Merz stimmen sich zu Verhandlungen ab

25.11.25 16:27 Uhr

KIEW/BERLIN (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund laufender Gespräche für ein Ende des russischen Krieges in der Ukraine haben der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) miteinander telefoniert. "Wir haben die Entwicklung der Situation besprochen und unsere nächsten Schritte koordiniert", teilte Selenskyj mit. Dabei sei es auch um die Tagesordnung einer Sitzung der sogenannten Koalition der Willigen aus Unterstützerstaaten der Ukraine gegangen. Selenskyj dankte sowohl Merz als auch US-Präsident Donald Trump für die gewährte Unterstützung. Berlin bestätigte das Telefonat.

Vergangene Woche hatten die USA der ukrainischen Seite einen Entwurf für einen möglichen Friedensplan vorgelegt. Am Sonntag wurde dieser bei weiteren Gesprächen in Genf nach ukrainischen Angaben stark verändert. Eine US-Delegation verhandelte zudem nach Medienberichten in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit russischen Vertretern über diesen Plan.

Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion./ast/DP/stw