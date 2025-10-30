DAX24.067 -0,2%Est505.679 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,04 -2,2%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.744 -0,1%Euro1,1608 ±0,0%Öl64,45 -0,7%Gold3.976 +0,8%
SENTIMENT/DAX-Bullen scheinbar unter Zugzwang

30.10.25 11:41 Uhr

DOW JONES--Die DAX-Bullen haben Zulauf. Wie der jüngsten Sentiment-Erhebung der Deutschen Börse zu entnehmen ist, hat sich der Bullenanteil unter den institutionellen Anlegern um 13 Prozentpunkte auf 52 Prozent erhöht, bei den Privatanlegern waren es 9 Prozentpunkte auf 55 Prozent. Das Bärenlager der Profis schrumpfte um 9 Prozentpunkte auf 28 Prozent, bei den Privaten vergrößerte es sich um 3 Prozentpunkte auf ebenfalls 28 Prozent. Damit sind 20 Prozent (-4 Prozentpunkte) der Profis neutral positioniert und 17 Prozent (-12 Prozentpunkte) der Privatanleger.

Trotz der nur geringen Kursbewegungen spricht Sentiment-Analyst Joachim Goldberg von viel Bewegung bei den Anlegern. Goldberg sieht hinter den Positionierungen vor allem Fomo, also die Angst, etwas zu verpassen. Den Optimismus wertet er noch nicht extrem. Aber die Tatsache, dass mit dem Stimmungswechsel kein Kursanstieg einher gegangen ist, gibt dem Verhaltensökonom zu denken. Er vermisst die Preisdynamik und rechnet deswegen ab 24.850 und 24.900 Punkten mit Aktienverkäufen.

Auch bei den US-Privatanlegern greift die gute Stimmung um sich. Wie der jüngsten Erhebung der American Association of Individual Investors (AAII) zu entnehmen ist, ist der Bullenanteil auf 44,0 Prozent von 36,9 Prozent in der Vorwoche gestiegen. Das Bärenlager schrumpfte auf 36,9 Prozent von 42,7 Prozent. Damit sind 19,1 Prozent der US-Privatanleger neutral positioniert nach 20,5 Prozent zuvor.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2025 06:41 ET (10:41 GMT)