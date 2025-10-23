DAX24.098 -0,2%Est505.656 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,95 +0,2%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.534 +1,9%Euro1,1588 -0,2%Öl65,98 +2,5%Gold4.112 +0,5%
SENTIMENT/US-Privatinvestoren optimistischer - DAX-Anleger schauen zu

23.10.25 11:31 Uhr

DOW JONES--Der Optimismus der Privatinvestoren an der Wall Street steigt, allerdings von einem niedrigen Niveau kommend. Wie aus der wöchentlichen AAII Sentiment Survey unter privaten US-Anlegern per 22. Oktober hervorgeht, stieg dort der Anteil der Bullen auf 36,9 nach 33,7 Prozent. Der Anteil der pessimistischen US-Privatinvestoren fiel dagegen von 46,1 auf 42,7 Prozent. Das Lager der neutral gestimmten Privatanleger stieg gegenüber der Vorwoche minimal von 20,3 auf nun 20,5 Prozent.

In Deutschland ist dagegen zu beobachten, dass die Anleger von dem Auf und Ab an den Börsen momentan genug haben und in Scharen an die Seitenlinie wechseln, um erst einmal zuzuschauen. Hier hat die Gruppe der neutral gestimmten Investoren einen deutlichen Zulauf erfahren. Im gleichen Zuge hat sich die Polarisierung zwischen Bullen und Bären deutlich verringert, allerdings asymmetrisch.

Wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist, fiel der Bullenanteil unter Privatanlegern um 4 Punkte auf 46 Prozent. Das Bärenlager leerte sich um 6 Prozentpunkte auf nun nur noch 25 Prozent. Der Anteil der Neutralen stieg deutlich um 10 Prozentpunkte auf nun 29 Prozent.

October 23, 2025 05:32 ET (09:32 GMT)