Werbeanzeige.

Sentix-Konjunkturindex sinkt überraschend - 'Flaute in Euroland'

10.11.25 10:34 Uhr

LIMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone hat sich die Bewertung der konjunkturellen Entwicklung durch Finanzmarktexperten überraschend wieder verschlechtert. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator fiel im November um 2,0 Punkte auf minus 7,4 Punkte, wie Sentix am Montag in Limburg mitteilte. Im Oktober war der Konjunkturindikator noch gestiegen. Volkswirte wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten im Schnitt einen weiteren Anstieg auf minus 4,0 Punkte gerechnet. Sentix spricht von einer Flaute in Euroland.

Wer­bung

Wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht, haben sich die Erwartungen und die Lagebeurteilung der befragten Experten jeweils verschlechtert. Der Indexwert für die Erwartungen liegt trotz des Rückgangs aber zwar weiter im positiven Bereich. Allerdings sei "von einem Herbstaufschwung (...) wenig zu sehen", heißt es.

"In Deutschland setzen sich die Abwärtskräfte durch", schreiben die Sentix-Experten. Der Indexwert für die größte europäische Volkswirtschaft ist ebenfalls gesunken, "getrieben von einem Rückgang der Erwartungen". Nach Einschätzung des Analyseinstituts sind zwischenzeitliche Hoffnungsimpulse "im Eiltempo" verpufft./jkr/stk