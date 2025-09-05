ServiceTitan A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

ServiceTitan A veröffentlichte am 04.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

ServiceTitan A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,400 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 25,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 242,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 193,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net