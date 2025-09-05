ServiceTitan A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Werte in diesem Artikel
ServiceTitan A veröffentlichte am 04.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
ServiceTitan A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,400 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 25,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 242,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 193,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf ServiceTitan A
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ServiceTitan A
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu ServiceTitan Inc Registered Shs-A-
Analysen zu ServiceTitan Inc Registered Shs-A-
Keine Analysen gefunden.