DAX24.933 +0,1%Est505.958 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,46 -2,6%Nas23.669 +0,7%Bitcoin74.382 +1,9%Euro1,1875 -0,1%Öl65,56 -1,1%Gold5.059 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 CSG Group A420X0 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Allianz 840400 BASF BASF11 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street im Plus -- Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW, Meta, Merck, DroneShield, CSG, BioNTech im Fokus
Top News
Das Anlage-Comeback Europas: Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion Das Anlage-Comeback Europas: Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion
US-Zinsentscheid am Mittwoch: DAX letztlich unentschlossen - Anleger warten auf Impulse US-Zinsentscheid am Mittwoch: DAX letztlich unentschlossen - Anleger warten auf Impulse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

Sexualisierte KI-Bilder/Justizministerin fordert Durchgreifen gegen: X

26.01.26 19:51 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) hat das Vorgehen der EU-Kommission gegen den US-Konzern X ausdrücklich begrüßt. "X hat seine Nutzer förmlich dazu animiert, mit dem KI-Tool Grok sexualisierte Deepfakes zu erstellen. Das darf nicht ohne Konsequenzen bleiben", sagte Hubig in Berlin. Sexualisierte Fake-Bilder verletzten Persönlichkeitsrechte massiv. Plattformen dürften nicht zu Komplizen digitaler Gewalt werden.

Wer­bung

"Sie müssen gegen die Verbreitung illegaler Inhalte vorgehen und dürfen nicht einfach zulassen, dass ihre Tools zu Werkzeugen digitaler Demütigung werden", so Hubig. Der Digital Services Act mache hier klare Vorgaben. "Es ist dringend notwendig, dass wir diese Vorgaben auch durchsetzen." Angesichts des Skandals um sexualisierte KI-Bilder von Elon Musks Chatbot Grok hat die EU-Kommission ein Verfahren gegen X eingeleitet.

X war in den vergangenen Wochen in die Kritik geraten, weil zunächst alle Nutzerinnen und Nutzer den KI-Chatbot Grok auffordern konnten, gepostete Bilder zu sexualisieren. Immer wieder befahlen Menschen der KI etwa, Fotos zu manipulieren und Frauen in Bikinis zu kleiden./wn/DP/mis