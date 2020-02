SFL verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SFL hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.02.2020 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2019 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,220 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,245 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SFL im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 120,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 118,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,835 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,990 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 458,85 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 419,00 Millionen USD umgesetzt.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 0,917 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 458,50 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.net