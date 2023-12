Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) tendiert am Nachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Shell (ex Royal Dutch Shell). Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 25,72 GBP.

Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 25,72 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bisher bei 25,96 GBP. Bei 25,79 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 2.904.870 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

Am 19.10.2023 markierte das Papier bei 27,93 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,61 Prozent könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 25.03.2023 auf bis zu 21,50 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 16,41 Prozent könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,52 GBP je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie an.

Am 02.11.2023 äußerte sich Shell (ex Royal Dutch Shell) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,93 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,30 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Shell (ex Royal Dutch Shell) mit einem Umsatz von insgesamt 76.350,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95.749,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 20,26 Prozent verringert.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Shell (ex Royal Dutch Shell) wird am 01.02.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,13 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

