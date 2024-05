Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) legt am Mittag zu

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 28,46 GBP.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie stieg im London-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 28,46 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie sogar auf 28,68 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 28,68 GBP. Von der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.764.885 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.04.2024 bei 29,52 GBP. 3,72 Prozent Plus fehlen der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 22,14 GBP ab. Mit einem Abschlag von mindestens 22,21 Prozent könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,39 USD. Im Vorjahr hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 1,03 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 31,46 GBP.

Shell (ex Royal Dutch Shell) veröffentlichte am 01.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Shell (ex Royal Dutch Shell) hat ein EPS von 0,06 GBP vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 1,26 GBP auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz wurde auf 61,03 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 21,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 77,53 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.05.2024 präsentieren. Shell (ex Royal Dutch Shell) dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,92 USD je Aktie in den Shell (ex Royal Dutch Shell)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

