Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Montagvormittag mit Verlusten

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 25,40 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 09:00 Uhr 1,1 Prozent auf 25,40 GBP. Zwischenzeitlich weitete die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 25,14 GBP aus. Bei 25,28 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 277.628 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,93 GBP erreichte der Titel am 19.10.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,98 Prozent hinzugewinnen. Am 25.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 21,50 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 15,36 Prozent könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 31,52 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,93 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,30 USD je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 76.350,00 USD, gegenüber 95.749,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 20,26 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 30.01.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,13 USD je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie.

