Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Vormittag mit Kursabschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 25,31 GBP.

Um 09:06 Uhr ging es für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 25,31 GBP. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie gab in der Spitze bis auf 25,19 GBP nach. Bei 25,22 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten 149.551 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,93 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.10.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 10,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.03.2023 (21,50 GBP). Abschläge von 15,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 31,52 GBP.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.11.2023. Es stand ein EPS von 0,93 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shell (ex Royal Dutch Shell) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,30 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 76.350,00 USD in den Büchern – ein Minus von 20,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shell (ex Royal Dutch Shell) 95.749,00 USD erwirtschaftet hatte.

Shell (ex Royal Dutch Shell) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.01.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) ein EPS in Höhe von 4,13 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie

LSE-Handel FTSE 100 fällt schlussendlich

LSE-Handel FTSE 100 verliert am Montagnachmittag

Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 zeigt sich schwächer