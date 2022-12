Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Donnerstagvormittag mit Aufschlag

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 27,06 EUR zu. Der Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 27,06 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,04 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.895 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,19 EUR erreichte der Titel am 04.11.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einem Kursplus von 7,30 Prozent wieder erreichen. Am 20.12.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,12 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie 49,34 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,22 USD. Im Vorjahr erhielten Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktionäre 1,88 USD je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 30,61 GBP an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 27.10.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,30 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,53 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Shell (ex Royal Dutch Shell) im vergangenen Quartal 95.749,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 59,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 60.044,00 USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.02.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 01.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Shell (ex Royal Dutch Shell).

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 5,38 USD je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie

Spritpreise fallen weniger stark

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Shell-Aktie im Plus: Shell kauft dänischen Biogasproduzenten in Milliardendeal

Ausgewählte Hebelprodukte auf Shell (ex Royal Dutch Shell) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Shell (ex Royal Dutch Shell) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Shell (ex Royal Dutch Shell)

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock