Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Shell (ex Royal Dutch Shell) am Freitagnachmittag ins Minus

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 26,74 EUR. Der Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,47 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,70 EUR. Von der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 52.622 Stück gehandelt.

Am 04.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,19 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 20.12.2021 Kursverluste bis auf 18,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie 47,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anleger erhielten im Jahr 2018 eine Dividende von 1,88 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,22 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 30,61 GBP an.

Am 27.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,53 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 95.749,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 60.044,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.02.2023 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 01.02.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 5,38 USD je Aktie belaufen.

