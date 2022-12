Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) zeigt sich am Nachmittag fester

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 27,09 EUR. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 27,11 EUR aus. Bei 26,88 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 49.925 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 29,19 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2022). Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. Am 20.12.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,12 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie derzeit noch 49,50 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktionäre im Jahr 2018 eine Dividende in Höhe von 1,88 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,22 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,61 GBP aus.

Shell (ex Royal Dutch Shell) ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 0,53 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Shell (ex Royal Dutch Shell) im vergangenen Quartal 95.749,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 59,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 60.044,00 USD umsetzen können.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Bilanz für Q4 2022 wird am 02.02.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 01.02.2024.

Den erwarteten Gewinn je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 5,38 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com