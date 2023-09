Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Mittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 25,75 GBP.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie musste um 11:49 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 25,75 GBP. Die größten Abgaben verzeichnete die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 25,60 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,79 GBP. Zuletzt wechselten 1.145.768 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,18 GBP. Dieser Kurs wurde am 20.09.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie 1,67 Prozent zulegen. Am 25.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,50 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie 19,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,02 GBP.

Am 27.07.2023 legte Shell (ex Royal Dutch Shell) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,75 USD gegenüber 1,54 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 25,47 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 74.578,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 100.059,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Shell (ex Royal Dutch Shell) wird am 02.11.2023 gerechnet. Schätzungsweise am 31.10.2024 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie in Höhe von 4,07 USD im Jahr 2023 aus.

